شكرا لقرائتكم خبر عن دول آسيا والمحيط الهادئ ترشح الإمارات لعضوية مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن شكرها لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لدعمها ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي. وفق صحف البيان والرؤية الإماراتيان .

ومؤخرا، عقدت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، اجتماعا برئاسة تشانغ جون، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، أيدت خلاله ترشح دولة الإمارات العربية المتحدة للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022 ــ 2023.

وخلال الاجتماع، طلب السفير محمد الحسن، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، تأييد المجموعة لترشح الإمارات.

وفي هذا الصدد، وجهت نسيبة، شكرها لدول المجموعة على دعمها وثقتها بالإمارات كممثل لهم في المجلس.

وقالت إن التزام الإمارات ينعكس بميثاق الأمم المتحدة في عملها المتواصل لتعزيز التضامن وبناء الصمود وتشجيع الابتكار وضمان السلام.

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وأكدت أن جميع تلك الأهداف مشتركة تؤمن بها الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفق المتعارف عليه، تنظر مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في تأييد الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الأمن، وذلك قبل عام واحد من تاريخ الانتخابات.

وإلى جانب موقف الهند الداعم، أيدت أكثر من 40 دولة عضو في المجموعة ترشيح دولة الإمارات خلال الاجتماع المذكور.

وأشاد المشاركون بالتزام الإمارات بدعم ميثاق الأمم المتحدة، ودورها القيادي في توطيد السلام في المنطقة العربية.

كذلك أثنوا على جهودها في تعزيز مبدأ الشمولية ومكافحة الإرهاب وتشجيع التعددية وتمكين المرآة، ودورها البارز في ضمان السلام والأمن العالمي والتخطيط للمستقبل.

والإمارات هي المرشح الوحيد للمقعد العربي في مجلس الأمن في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في يونيو/حزيران 2021 لعضوية المجلس للفترة 2022-2023.