الصحة بغزة تحذّر من تداعيات "صعبة" جرّاء نقص الأدوية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، من التداعيات الصعبة التي يتكبّدها المرضى، جرّاء نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال علاء حلّس، مدير دائرة "صيدلة المستشفيات" بالوزارة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة عنه "تأثرت خدمات أساسية بشكل مباشر جرّاء هذه الأزمة المتفاقمة، ومنها خدمات الأورام، وصحة الأم والطفل، والكلى، ومرضى الثلاسيميا، والعيون، وخدمات القلب والقسطرة والحليب العلاجي".

وبيّن حلّس أن هناك "معاناة حقيقية يتكبّدها المرضى جرّاء هذ النقص".

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ودعا "كافة الجهات المعنية إلى الإسراع في توفير الأدوية والمستهلكات الطبية، التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى، بمختلف مستوياتها".

ووفق وزارة الصحة، فإن المستشفيات بغزة تعاني من نقص يصل إلى 44 بالمئة من القائمة الأساسية من الأدوية، و30 بالمئة من المستهلكات الطبية.

وترجع الوزارة عادة، هذا النقص، إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو 13 عاما، إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي أثّر على القطاع الصحي بغزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.