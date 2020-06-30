شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «البنوك» قبل 24 ساعة من تطبيق الزيادة الجديدة لـ«ضريبة القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت البنوك المحلية بإفادة العملاء المتداولين في سوق الأسهم السعودي، بقرار الإلغاء التلقائي لجميع الأوامر القائمة في السوق المحلية بنهاية جلسة اليوم.

ويأتي القرار؛ نظرًا لتغير القيمة المضافة لـ15% بدءًا من يوم غدًا الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، وبالتالي فإن أوامر بيع أو شراء الأسهم التي تعلق إتمامها بنهاية جلسة اليوم سيتم إلغاؤها.

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وكانت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، ابتداء من أول يوليو المقبل.

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المنشآت بالتقيّد بالموعد المحدد لتنفيذ النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أنها ستقوم باتخاذ ما يلزم في سبيل تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية والتحقق من التزام جميع المكلفين بها.

ويأتي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ضمن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لحماية الاقتصاد ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.