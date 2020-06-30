سلطنة عمان تسجل 7 وفيات و1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 176حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل1010 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 40 ألفا و.70

وأضافت أن الإصابات تشمل 776حالة لعمانيين، و234 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1003 مصابين تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 23 ألفا و 425 .