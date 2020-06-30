سوريا: 13 إصابة جديدة ب "كورونا" والإجمالي 269

أعلنت سوريا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 269 حالة وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن وزارة الصحة أن عدد حالات الشفاء بلغ 102 بينما تم تسجيل تسع حالات وفاة بالفيروس حتى الان.
وشهدت سوريا تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج البلاد في 22 مارس الماضي بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في ال 29 من الشهر ذاته.
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