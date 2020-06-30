العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

وبحسب وكالة "واس"، أوضح وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من القيادة وحرصها واهتمامها بمرفق القضاء.

وسأل الوزير "الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف".