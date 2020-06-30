بيدرسون يتحدث عن الصراع في سوريا واستمرار المساعدات الإنسانية

وقال بيدرسون خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا": "ستجتمع اللجنة في جنيف في نهاية آب/أغسطس، وأتمنى أن تجتمع بشكل منتظم ودوري".
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وأكد أن "الصراع في سوريا يدخل سنته العاشرة، والسوريون عانوا الرعب وعم الاستقرار بشكل مروع، وزاد تحدي تفشي الوباء (كوفيد-19) الأمر سوءا".
وعن الوضع الإنساني، قال بيدرسون: "نحن نشكر المانحين، ونؤكد أن ثمة حاجة ملحة لتامين المساعدات في الداخل والخارج، وهي يجب أن تستمر وأن تصل دون عوائق".
وفي السياق ذاته، كان بيدرسون قد نوه في مؤتمر سابق، بأنه وقبل هذا التدهور الاقتصادي الأخير، كان 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42% عن العام السابق.
© Sputnik . Ali Hassoun
والجدير ذكره، أن بيدرسون كان قد أعرب بتاريخ 17 يونيو/حزيران الجاري، عن استعداده لعقد وتسهيل عقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية بقيادة سورية، معربا عن أمله في إمكانية عقد الجلسة في جنيف بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.
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