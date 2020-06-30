مصر تبدأ توزيع الكمامات بموجب بطاقات التموين

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" من المقرر البدء في توزيع الكمامات على بطاقات التموين خلال شهر يوليو/ تموز المقبل وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير كمامة جيدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وبأسعار في متناول الجميع.
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وسيتم وضع آليات للتوزيع وفقا لعدد الكمامات التي سيتم توفيرها من إجمالى الكميات المستهدفة وهي 40 مليون كمامة قماشية وسيتم توريد الكمامات القماشية على دفعات وفقا لمعدلات إنتاج الشركات الموردة.
ومن المقرر أن يتم طرح 3 أنواع من كمامات القماش بأسعار تبدأ من 5 جنيهات و8.5 جنيه ونوع ثالث قد يزيد قليلا عن ذلك.
وستقوم الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باستلام الكمامات القماشية من الشركات المنتجة على دفعات وفقا لمعدلات الإنتاج ثم توزيعها على منافذ صرف السلع التموينية المدعمة مثل بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ليقوموا بصرفها للمواطنين على بطاقات التموين بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين بتوزيع الكمامات في بعض المحافظات ويرجح أن تكون هذه المحافظات التي بها نسبة إصابة كبيرة من فيروس كورونا.
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