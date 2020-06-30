حياة تولد بين الموت لمصابة بفيروس كورونا في العراق... صورة

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، في بيان مقتضب تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن ولادة طبيعية لامرأة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى كركوك العام، شمالي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 83 وفاة جديدة بوباء "كوفيد- 19"، ليبلغ إجمالي الوفيات 1839 من بين 47151 مصاب بعد ثبوت إيجابية 1749 حالة.

© Photo / Iraqi Ministry of Health حياة تولد بين الموت لمصابة بفيروس كورونا في العراق Advertisements

وقالت الوزارة في بيان: "جرى فحص 11172 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120".

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

وأضافت: "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (1749) إصابة و83 حالة وفاة وتماثل 1852 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 47151، مجموع حالات الشفاء 22974، مجموع الراقدين الكلي 22338، مجموع الراقدين في العناية المركزة 336 ومجموع الوفيات 1839".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.