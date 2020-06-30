حياة تولد بين الموت لمصابة بفيروس كورونا في العراق... صورة

© REUTERS / Thaier Al-Sudani
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 83 وفاة جديدة بوباء "كوفيد- 19"، ليبلغ إجمالي الوفيات 1839 من بين 47151 مصاب بعد ثبوت إيجابية 1749 حالة.
© Photo / Iraqi Ministry of Health
حياة تولد بين الموت لمصابة بفيروس كورونا في العراق
وقالت الوزارة في بيان: "جرى فحص 11172 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120".
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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