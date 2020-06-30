كورونا.. 7 وفيات بعُمان و4 في ليبيا والبحرين

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت سلطنة عمان، الثلاثاء، 7 وفيات بكورونا، فيما رصدت ليبيا حالتي وفاة بالفيروس، ومثلهما في البحرين، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، تسجيل 7 وفيات بكورونا، وألف و10 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 40 ألفا و70، بينها 176 وفاة، و23 ألفا و425 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل حالتي وفاة، و40 إصابة، إضافة لتعافي 10 مرضى.

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وأوضح المركز، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 802، بينها 23 وفاة، و206 حالات تعاف.

وفي البحرين، رصدت وزارة الصحة، في بيان، حالتي وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 26 ألفا و239، بينها 86 وفاة، و20 ألفا و928 حالة شفاء.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 10ملايين و429 ألفا، توفي منهم أكثر من 508 آلاف، وتعافى أكثر من 5 ملايين و689 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.