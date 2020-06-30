السعودية تبدأ تطوير مشروع تراثي بقيمة 20 مليار دولار

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



أعلنت هيئة سعودية، الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى لتطوير منطقة تراثية وثقافية في العاصمة الرياض، بقيمة 20 مليار دولار.



وحسب وكالة الأنباء السعودية ،الثلاثاء، بدأت هيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية السعودية، تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم، لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية "جوهرة المملكة".



وأكدت الهيئة، أن المشروع يمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المستهدف إنشاء مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية بينها 20 فندقاً ومجموعة من المتاحف، ومحلات عالمية للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي.



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وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، في إطار رؤية برنامج إصلاح اقتصادي (رؤية المملكة 2030)، بعد معاناتها من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.



وتعتمد السعودية بشكل رئيس على السياحة الدينية (الحج والعمرة)، إلا أنها بدأت الترويج لأنواع أخرى من السياحة بعد إطلاق رؤيتها في 2016.



وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت السعودية بدء العمل بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة.



والشهر الجاري، أعلنت وزارة السياحة السعودية، أنها تعتزم إطلاق صندوق للتنمية السياحية برأسمال أربع مليارات دولار.

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