"الداخلية" المصرية تعلن مقتل مسلحين اثنين في سيناء

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل مسلحين اثنين، "إثر تبادل لإطلاق النار" في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، إن "معلومات توافرت حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة".
وأضافت أنه تم "رصد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات الخاصة، بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها".
وتابعت أن "المسلحين قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، ما أسفر عن مصرعهما"، حسب البيان ذاته.
ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحان، فيما ينشط في شمال سيناء تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من العناصر المسلحة شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد خاصة في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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