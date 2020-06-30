مسؤول ليبي: لا جدوى من المسار التفاوضي في البلاد

ليبيا/ الخليج 365

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، إنه "لا جدوى من المسار التفاوضي في البلاد، لأن الأحداث المؤلمة تجاوزت ذلك".

وأضاف الشاطر، في تغريدة عبر "تويتر" الثلاثاء، إنه "ليس من الحكمة التفاوض مع الغزاة أو بيادقهم".

وشدد على أن "ليبيا يملكها شعب وهو الذي يقرر".

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وتابع: "نحن بحاجة لإعادة الأمانة للشعب الليبي باستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات للتحول إلى مرحلة التهدئة و الاستقرار".

وتمكن الجيش الليبي، مؤخرا، من تحقيق انتصارات كبيرة على مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، بدعم من دول عربية وأوروبية، للسيطرة على العاصمة.

وشملت أبرزت الانتصارات تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

ومع هذه المستجدات الميدانية لصالح الحكومة الشرعية، تتصاعد دعوات وضغوط لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة من جانب دول متهمة بدعم حفتر لخدمة مصالحها، وكانت تلتزم الصمت حين حققت المليشيا مكاسب ميدانية.

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