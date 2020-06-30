الحكومة اليمنية: ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ضبط قوات التحالف العربي شحنة أسلحة إيرانية قبالة سواحل البلاد، كانت متجهة إلى الحوثيين.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في تدوينة مرفقة بمقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، أن "قوات التحالف ضبطت الشحنة وهي قادمة من إيران قبالة سواحل اليمن في بحر العرب"، دون تفاصيل حول وقت ضبط الشحنة.

وأضافت الخارجية، أن "الشحنة كانت متوجهة إلى مليشيا الحوثيين، في خرق صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشارت، أن "الشحنة تحتوي على مئات الأسلحة المتنوعة، بينها قذائف، ونواظير ليلية ونهارية، وآليات لتوجيه الطائرات دون طيار، وقطعا كهربائية للتفجير عن بعد".

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وأدانت الوزارة، "استمرار عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين"، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بوضع حد لما وصفتها "انتهاكات" النظام الإيراني المستمرة في اليمن.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات في إيران أو الحوثيين حول هذه الاتهامات، غير أن طهران سبق أن نفت تقديم دعم عسكري لجماعة الحوثي.



ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.



وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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