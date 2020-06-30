السودان.. "تجمع المهنيين" يطالب باستكمال هياكل السلطة المدنية

السودان/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

طالب "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، الثلاثاء، بضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، اطلعت عليه الخليج 365، قبل ساعات من انطلاق مسيرات "مليونية 30 يونيو(حزيران)".

ووفقا للبيان، فإن استكمال الهياكل يتمثل "بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين الولاة مدنيين، وتشكيل المفوضيات".

وطالب البيان، بـ"إصلاح المنظومة العدلية، وإنهاء تمكين عناصر النظام البائد (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) في القضاء والنيابة".

كما شدد على ضرورة "تقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 (الانقلاب) وحتى اليوم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل دون تأجيل".

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ودعا البيان، إلى "هيكلة المؤسسة العسكرية، وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني".

وأكد على ضرورة "تولي مجلس الوزراء ملف السلام، وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر مائدة واحدة دون تجزئة وتقسيم، مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات".

والاثنين، قال النائب العام بالسودان تاج السر الحبر، إنه تم الاتفاق مع "القوات النظامية" على تأمين مسيرات "30 يونيو" في مدن البلاد، وعلى أحقية إبداء الرأي والتجمع السلمي.

ومؤخرا، دعا "تجمع المهنيين"، إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير (1989 - 2019).

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.