مصر: كشف للذهب بأكثر من مليون أوقية في الصحراء الشرقية

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، عن كشف تجاري للذهب تقدر كميته بأكثر من مليون أوقية في منطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية للبلاد.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن نسبة الاستخلاص المتوقعة من الذهب تبلغ 95 بالمئة، وبإجمالي استثمارات متوقعة خلال العقد القادم بقيمة مليار دولار.

والكشف الجديد، يقع في منطقة امتياز "شركة شلاتين للثروة المعدنية"، فيما تقوم "شركة الثروات والموارد للتعدين" بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة، طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.

ويأتي الكشف الجديد، متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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