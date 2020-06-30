مسؤول يمني يتهم الإمارات بالاستيلاء على أموال للدولة بحضرموت

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

اتهم مسؤول يمني بارز، الثلاثاء، قوات إماراتية بالاستيلاء على 5 حاويات مالية تابعة للحكومة اليمنية، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لوكيل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيزان، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر".

وقال قيزان: "قوات إماراتية في مطار الريان تقتحم ميناء المكلا (عاصمة حضرموت)".

وأضاف: "القوات قامت بتحميل ونهب 5 حاويات من أموال الدولة المطبوعة في روسيا"، دون ذكر حجم المبالغ.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حيال اتهام المسؤول اليمني، كما لم تصدر أي إفادات رسمية بشأن الواقعة حتى الساعة 7:00 (ت.غ).

ومنذ سنوات يتم طباعة العملة المحلية اليمنية (الريال) بشكل واسع في روسيا ونقلها بحرا إلى اليمن.

والسبت، نفذ موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) وقفة احتجاجية بالمكلا (شرق)، للمطالبة بمصادرة الأموال المذكورة وعدم السماح للحكومة اليمنية بالتصرف بها.



وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، على محافظة أرخبيل سقطرى.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء الأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.