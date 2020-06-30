شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: نصف المواطنين عانوا من بطء تصفح الإنترنت العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مسح أجرته “الهيئة العامة للإحصاء” عن نسبة المواطنين الذين عانوا من بطء تصفح الإنترنت خلال العام الماضي 2019.

ووفقًا للمسح الذي أجرته الهيئة وركز على استخدام الإنترنت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة السابقة لوقت إجراء المسح، فإن 48% من السعوديون اشتكوا من بطء التصفح.

وأوضح المسح، أن 38% من المواطنين والمقيمين في السعودية استخدموا الإنترنت لتنفيذ معاملاتهم الحكومية، في حين أن 63% لم يستخدموه لتنفيذ تعاملاتهم لعدم معرفتهم بكيفية استخدامه.