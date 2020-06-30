شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفل زفاف في مقبرة يثير موجة غضب في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية بتونس، فريد بن جحا، إنّ النيابة العامة قررت فتح تحقيق قضائي بتهمة "انتهاك حرمة المقابر"، كما تبحث الشرطة العدلية بمحافظة المهدية في الحادثة.

Advertisements وأشار ابن جحا للصحفيين، أن التحقيق جار بخصوص مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية الساحليّة. وتداول نشطاء عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية وتحديدا في مقام الولي الصالح سيدي جابر ببرج الرأس بالمهدية التونسيّة، منددين بالفعل واصفين إياه بـ"الفضيحة". ويظهر مقطع الفيديو الذي حصل على آلاف المشاهدات مجموعة من النساء التونسيّات، وهنّ يحتفلن مع الغناء والرقص، بينما يجلس بعضهن على القبور بدلا من الكراسي، وهو ما أثار استياء كثير من النشطاء.

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