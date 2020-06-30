ونشرت الإدارة على صفحتها الخاصة في "تويتر" تغريدة شرحت فيها مراحل إعادة تشغيل الرحلات التجارية للوصول للطاقة القصوى.
وشملت الخطة ثلاث مراحل، تبدأ أولاها في أول أغسطس/ آب المقبل ومدتها ستة أشهر، يتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميا.
أما المرحلة الثانية، فتبدأ في أول فبراير/ شباط 2021 ومدتها 6 أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميا.
وتبدأ المرحلة الثالثة في أول أغسطس/ آب 2021، ويتم فيها الوصول الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب الى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميا.
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعتزم استئناف رحلات الطيران على مراحل لتعود إلى طاقتها الكاملة في أغسطس 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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