شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:32 و المد الثاني عند 21:03 و الجزر الأول عند الساعة 13:42 و الجزر الثاني عند الساعة 03:53.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:55 و المد الثاني عند الساعة 06:52 و الجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 00:08.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 45 30 85 20 دبي 42 31 80 25 الشارقة 42 30 80 30 عجمان 41 31 80 30 أم القيوين 41 31 80 35 رأس الخيمة 40 31 85 35 الفجيرة 37 32 75 50 العين 45 32 65 20 ليوا 48 26 85 25 الرويس 40 28 80 30 السلع 41 29 85 35 دلما 39 30 80 40 طنب الكبرى 38 30 85 45 طنب الصغرى 38 30 85 45 أبو موسى 38 30 85 45

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا ولكنه رطب نسبيًا خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 45 م والصغرى 29 م .

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 10%.