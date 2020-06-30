شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: فحوصات "كورونا" لأعضاء مجلس الأمة والموظفين يومى الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى، أنه بناء على تعليمات رئيس المجلس سيتم أخذ مسحات طبية لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة وذلك للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا تمهيدا لاستئناف عقد جلسات مجلس الأمة. ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، ذكرت الأمانة أن طواقم طبية ستتواجد في المجلس للقيام بأخذ المسحات وذلك بعد أن انتهت فترة الحجر الصحي للذين حضروا جلسة مجلس الامة الاخيرة. وأوضحت أن الطواقم الطبية ستتواجد يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية ظهرا لهذا الغرض.

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