شكرا لقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت ليبيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم 704 عينات ، من بينها 664 حالة سالبة و40 حالة إصابة بفيروس كورونا ، منها 3 حالات جديدة و37 لمخالطين، ليصل إجمالي المصابين إلى 802 حالة، مشيرًا إلى تماثل 10 حالات للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 206، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة ليصل عدد المتوفين إلى 23 حالة.

وأعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، أمس، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس فى البلاد إلى 762.

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وصرح المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، بأنه استلم 922 عينة للكشف عن فيروس كورنا المستجد ، أظهرت 35 عينة موجبة و19 حالة مخالطين، و887 حالة سالبة ومن ضمن العينات السالبة تماثل عدد 25 حالة للشفاء.

وأشار إلى تسجيل 3 وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 762 إصابة بينها 545 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 196، وعدد الوفيات إلى 21 حالة.