شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. التحقيق فى حفل زفاف أقيم بمقبرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إقامة حفل في مقبرة تونسية، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى دفع الجهات المسؤولة للتحرك، والأمر بفتح تحقيق في الحادثة.
ووفقا لما أورده موقع "سكاى نيوز"، أمرت النيابة العامة بالمهدية جنوب تونس، بفتح تحقيق لانتهاك حرمة المقابر، كما تعهدت الشرطة في المدينة بمتابعة القضية، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" التونسية عن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.
وأفاد بن جحا بأن البحث مستمر حول مقطع فيديو تم تداوله لحفل زفاف أقيم بأحد مقابر المدينة القديمة في المهدية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في مقبرة بالمهدية، وظهر فيه مجموعة من النساء وهنّ يغنين ويرقصن، ويجلسن على شواهد القبور.
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