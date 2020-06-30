شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ندرس تطبيق التعليم عن بُعد العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية الكويتية، اعتماد قبول 27728 طالبا وطالبة في منصة التعليم الإلكتروني عن بُعد من أصل 31 ألفا و81 طالبا وطالبة من التعليم العام بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار الذين يحق لهم التسجيل في المنصة.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، قال وكيل قطاع المناهج والبحوث التربوية، صلاح الماجدي، إن الموعد المحدد في 4 أغسطس لعودة الدراسة، سواء تقليديا أو الكترونيا قائم بالنسبة لطلبة الثاني عشر، مشيرا إلى إمكان أن تكون الدراسة من خلال المنصة عن بعد للعام الدراسي القادم، في حال استمرت جائحة كورونا، ولافتا إلى أن حسم قرار الدراسة وإنهاء العام بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر سيتم في 15 يوليو المقبل.

وقال الماجدي إن المنصة تم إنشاؤها بأيد وطنية وبمبلغ 427 دينارا فقط، وهو مبلغ صُرف على بعض النثريات، مبينا أن العمل تم بجهود وكفاءات وطنية تطوعية.

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وأضاف أن الوزارة أطلقت منصتها التعليمية التدريبية لطلبة الصف الثاني عشر تحت إشراف ورقابة 7267 تربويًا، بين موجه أول وموجّه فني ورئيس قسم ومعلّم وجميع أعمالهم تطوعية، مشيرا إلى أن الهدف من المنصة هو استمرارية التعليم في الكويت تحت كل الظروف، مستدركا أنه سيتم حسم موضوع العام الدراسي للصفوف كافة 15 يوليو المقبل.

وأضاف أن المنصة بدأت العمل رسميا في 15 الجاري، بهدف تحقيق الاستجابة الطارئة للتعليم في الكويت خلال جائحة كورونا، وتحت أي ظرف استثنائي آخر، مؤكدا أنه لا بدّ من توفير الإطار المعرفي والرؤية المناسبة التي تقود هذا العمل الذي تم بأيد وطنية آثرنا من خلالها الابتعاد عن الشركات الخاصة.

وأكد أن المنصة تحتوي على خيار الاختبارات الذاتية، حيث يستطيع الطالب اختبار نفسه وتقييم أدائه من خلال هذه الاختبارات المعدّة الكترونيا، والتي تقيس مدى استيعابه للدروس.