الكشف عن موعد مرحلة "انحدار وانحسار" وباء كورونا في مصر

وقال حسام حسني في تصريحات تلفزيونية، إنه بحلول منتصف شهر يوليو/حزيران المقبل، ستكون مصر أنهت مرحلة الثبات، وبدأت في مرحلة الانحدار في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن العقار الأمريكي ريمديسيفير يقلل مدة إقامة المريض بفيروس كورونا في المستشفى من 14 إلى 10 أيام، مما يعني أنه يجعل المريض لا يحتاج إلى أجهزة تنفس.

وأشار إلى أن "دواء هيدروكسي كلوركين يستخدم في الحالات البسيطة والمتوسطة، لكن نتائجه ليست جيدة في الحالات الحرجة".

وحذر حسني من استخدام بروتوكولات العلاج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد ووزارة التموين قامتا بشراء كمامات قماشية من أجل توزيعها على كل المواطنين ببطاقات التموين.

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وشدد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، على أن قرار رفع حظر التجول لم يكن قرارا مصريا ولكن قرارا عالميا، لأن الحظر الجزئي لم يؤت ثماره.



وبلغت إصابات وباء كوفيد- 19 في مصر 66754 بعد تسجيل 1566 حالة جديدة يوم الاثنين، والوفيات 2872 بعد وفاة 83 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 412 شخصا ليصل الإجمالي إلى 17951 حالة.