اخبار الخليج

إطلاق عدة مشاريع لدعم توطين واستثمار تقنيات الطاقة المتجددة في المملكة

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عدة مشاريع لدعم توطين واستثمار تقنيات الطاقة المتجددة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K ∙ A ∙ CARE) إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى استحداث أنشطة مختلفة لدعم توطين واستثمار تقنيات الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية .

وتشمل المشاريع: “استحداث البرامج الداعمة لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتسويقها، وإجراء الدراسات التحليلية، وتمويل الجهود المبذولة في عمليات التسويق، وتوفير الدعم لوضع المعايير المحددة، وتقديم المعلومات ذات الصلة للجمهور بمختلف فئاته، وذلك تحت مظلة مبادرتها الخاصة بتوطين تقنيات الطاقة المتجددة وتسويقها (TLC).

تقنيات الطاقة المتجددة

Advertisements

وتسعى المدينة إلى تطوير “نموذج أولي لتقنيات الطاقة المتجددة خاص بالمملكة العربية السعودية”، والبحث عن فرص مبيعاتها التجارية وخطط لتسويق التقنية المقترحة في المملكةشرها والتحقق منها في المملكة، كما تفضل أن يتم تنفيذها بواسطة طرف ثالث، على سبيل المثال، جامعة سعودية أو مركز أبحاث، وفقا لـ”الوطن”.

مبادرة توطين التقنيات

ووفقا لمعلومات من المشاريع التي شرعت المدينة بالبحث عن مراكز أبحاث وبيوت خبرة لإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات اللازمة لتنفيذها فإن “برنامج تطوير منتج للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية”، وهو جزء من مبادرة توطين التقنيات.

ويستهدف هذا البرنامج تسريع عملية تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتكييفها للعمل بشكل ملائم في المملكة، بحيث ينتج عن جميع المشاريع نظام طاقة متجددة أو نظام فرعي يعمل بالطاقة المتجددة يلبي متطلبات العملاء من حيث التكلفة والأداء الفني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق عدة مشاريع لدعم توطين واستثمار تقنيات الطاقة المتجددة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا