شكرا لقرائتكم خبر عن بدء «موسم الغبرة» خلال الأسبوع الحالي.. ومحافظة الليث الأكثر تأثراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقتربت محافظة الليث من البداية الفعلية لموسم “الغبرة”، حيث تشير الخرائط الخاصة بحركة الرياح إلى توقع بتعرض المحافظة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل لرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تعمل على إثارة موجات من الأتربة والغبار التي يتوقع أن تكون كثيفة أحياناً، ويصاحبها تدن كبير في مدى الرؤية الأفقية.

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وموسم الغبرة، تسمية من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية النشطة، التي تثير موجات الغبار على السواحل الجنوبية الغربية من السعودية، ومن ضمنها محافظتي الليث والقنفذة وامتداداً حتى سواحل جازان.

ويرجع موسم الغبرة إلى تعمق منخفض السودان، حيث يدفع برياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، يثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة لمرتفعات جازان وعسير وأحياناً الباحة والطائف، تزامناً مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار بشكل محلي على الطرق الساحلية.

مناخياً، يبدأ موسم الغبار الموسمية عادة مع أواخر يونيو ويستمر حتى منتصف أغسطس، وتعمل موجات على الغبار على انخفاض مدى الرؤية الافقية، ما يؤثر بشكل سلبي على مرضى الجهاز التنفسي.