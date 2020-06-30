شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تسمح بعودة مزادات التنفيذ.. وتحدد الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن وزارة العدل قررت استئناف مزادات التنفيذ، بعد تعليقها في وقت سابق ضمن إجراءت الوقاية الاحترازية من جائحة كورونا.

واشترطت وزارة العدل مراعاة لائحة الحد من التجمعات، مع توجيه وكلاء البيع بالتعهد بالاجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة «عكاظ».

وكانت الوزارة علقت جميع مزادات التنفيذ التي تقيمها كل محاكم ودوائر التنفيذ من يوم (الاثنين) الموافق 21 رجب 1441هـ وحتى إشعار آخر.