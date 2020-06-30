ما هي خدمة «تقدير» الجديدة في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة العامة للنقل المقصود بخدمة “تقدير” في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وأهدافها ومتطلبات التقدير لمركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير. التعريف بالخدمة تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك من خلال جهة تقييم معتمدة ومحايدة لتقدير الأضرار الواقعة على مركبات التأجير، وتحديد نسبة التحمل فيها (المؤجر/ المستأجر) وتكلفة الإصلاح وقطع الغيار. موعد إطلاق الخدمة Advertisements يوم الأحد 5/7/2020م الموافق 14/11/1441هـ متطلبات التقدير لمركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير – نسخة من عقد تأجير المركبة. – إرفاق آخر 3 عقود تأجير للمركبة. – نسخة من وصف الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها موضحا فيها الضرر باللغة العربية وبشكل آلي (طباعة).

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