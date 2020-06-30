«باربى» الجديدة.. سمراء بشعر ملون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت الشركة المنتجة للدمية الشهيرة«باربي»، دمية تتميز بالبشرة السمراء، ترتدى شعراً ملوناً، ووفقاً لموقع الويب الخاص بالعلامة التجارية الشهيرة، فإن الدمية الجديدة انعكاس لاتجاهات الموضة في العصر الحديث من حيث القوام والشعر والملابس التي ترتديها.

وشارك العديد من المعلقين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وأفكاراً حول دمية باربي الجديدة ذات الحواف المصقولة وشعر شبيه بشعر الأطفال، كما لاحظ بعض المعلقين على«إنستجرام»أن حواجب الدمى الجديدة أكثر سمكاً من تلك الموجودة في دمى باربي التقليدية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الدمية الجديدة طرحت على الموقع الإلكترونى الخاص ب«باربى»، بسعر 29.99 دولار، و ستكون الدمى متاحة للشحن في 3 يوليو القادم.