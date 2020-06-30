شكرا لقرائتكم خبر عن فنون المدينة المنورة توقع اتفاقيات لدفع الحراك المجتمعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة، مع بداية العودة لأعمالها ونشاطاتها عدة اتفاقيات مع الفرق والجهات لدفع الحراك المجتمعي في المدينة المنورة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير الجمعية بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري أن الجمعية بعد توقيع عدد من الاتفاقيات تسعى لتنظيم فعاليات مجتمعية تساهم في الحد من تفشى فيروس كورونا وتعبر عن المجهودات التي تبذلها الدولة مع باقي القطاعات.
وأضاف البشاورى، أن أنشطة الجمعية المستدامة لدعم المواهب والمسؤولية المجتمعية هي واجب وطني.
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