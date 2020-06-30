شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الملك عبدالله الثانى عاهل المملكة الأردنية، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزى.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تناول الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالين العسكري والأمني.

وجرى بحث التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر الاجتماع مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.