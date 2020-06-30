رئيس الحكومة التونسية يلتقى بوزير الخارجية اليونانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم، بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي يزور تونس حاليًا. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول اللقاء سبل توطيد التعاون الثنائي بين تونس واليونان، خاصة في المجال الاقتصادي، ودفع نسق الاستثمار وتطوير التجارة البحرية بين البلدين. وأضاف بيان لرئاسة الحكومة أنه جرى خلال اللقاء التحاور بشأن الاستعدادات لانعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانية والدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين. كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل دعم جهود تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

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