الوكالة الرسمية: البحرين تدفع 50% من أجور الشركات الخاصة المتضررة من كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وكالة أنباء البحرين إن الحكومة أعلنت اليوم الاثنين أنها ستدفع 50 بالمئة من أجور العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا.

أوضحت الوكالة الرسمية أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.

كانت البحرين قالت من قبل إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها المئة ألف العاملين في القطاع الخاص من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.