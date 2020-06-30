شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح المساجد غداً.. واستمرار تعليق صلاة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، عن فتح المساجد والمصليات ودور العبادة؛ لإقامة الصلوات الخمس في جميع أنحاء الدولة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة؛ وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.

وأكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن هذه الخطوة سبقتها جهود كبيرة من الجهات المختصة؛ حيث تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد وجميع العاملين في دور العبادة، موضحاً أن القرار يستثني عدداً من المساجد ودور العبادة، بما يشمل مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات والمراكز التجارية والحدائق والمنتزهات والتي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأشار الظاهري إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية عند الحضور إلى المساجد، تتمثل بترك مسافة أمان تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ وآخر، وعدم التجمع والمصافحة بكافة أشكالها، ووجوب الوضوء في المنازل، والالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به.

من جهة أخرى، كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن وصول معدل المتعافين من مرض «كوفيد 19» إلى 77%، مشيرة إلى أن متوسط حالات الشفاء اليومية تجاوز 660 حالة.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من يقدم نتيجة فحص «كوفيد-19» سلبية، خلال 48 ساعة من تسلّم نتيجة الفحص، على أن يتم إثباتها عن طريق تطبيق الحصن، أو رسالة نصية من أي مستشفى، أو أي مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني في الدولة.

ويستثنى من القرار حركة البريد، ونقل البضائع بكل أنواعها، بينما يستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من الأحد 5 يوليو/تموز 2020.

وعممت الهيئة على الجهات الاتحادية كافة، إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، وأن تنحصر فقط في فئة الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.