شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة المصرية تعزف «الأبطال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
تشارك د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، اليوم، في عزف مقطوعة بعنوان «الأبطال»، من مؤلفات الدكتور جمال سلامة، وتهديها إلى جموع المصريين، وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة، بمناسبة ثورة 30 يونيو.
وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إنها بدأت من خلال قناتها على موقع «يوتيوب»، في بث احتفالية فنية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة جميع فرق دار الأوبرا المصرية.
ويتضمن الحفل أوبريت «حراس أمانك»، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد فرحات، وقيادة موسيقية للدكتور مصطفى حلمي، وغناء ريهام عبدالحكيم، ومي فاروق، ورحاب مطاوع، وأحمد عفت، ووليد حيدر، وهاني عامر.
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