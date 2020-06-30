شكرا لقرائتكم خبر عن يعرّض نفسه للموت لإنقاذ عنزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم مسؤول هندي شاباً عرّض نفسه للموت والاختناق في بئر عميقة ضيقة، لإنقاذ عنزة صغيرة سقطت فيها.

ويظهر مقطع فيديو قيام شابين بالإمساك برجلي صديقهما، بهدف تمكنه من الدخول إلى البئر، وبعد دقائق نجح بشق الأنفس في إخراج العنزة. وعلق المسؤول الهندي على الفيديو «العمل الجماعي والشجاعة انقذا حياة العنزة الضعيفة».

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