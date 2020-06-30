«التثقيف الصحي» في الشارقة تبحث وسائل دعم الشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



نظمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالشارقة، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية عبر خاصية الاتصال المرئي بعنوان «دور الشباب في مواجهة أزمة كورونا»، بهدف تحفيز الطاقات الإماراتية الشابة، وتعزيز دورها المجتمعي في المشاركة الفاعلة بدعم الجهود الحكومية، عبر توظيف أفكارها المبتكرة والإبداعية للمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عدداً من القطاعات الحيوية، وذات الأهمية الاستراتيجية في المجتمع.

وشهدت الحلقة الشبابية مشاركة الدكتورة خولة الملا، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالشارقة، والدكتور عبد العزيز المهيري، مدير هيئة الشارقة الصحية، وإيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس، والدكتورة عائشة سهيل، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أنور الحمادي، استشاري الأمراض الجلدية، إلى جانب مشاركة 286 شاباً، وشابة، حيث تناولت الحلقة التي أدارها الإعلامي محمد عمران، محاور عدّة، ناقشت طرق الاستخدام الأمثل للأنظمة الإلكترونية ومواقع التواصل، في مكافحة انتشار«كوفيد 19»، ومسؤولية الشباب في الحفاظ على صحة المجتمع، وتأثيرهم في إنجاح المرحلة الثانية من التعايش مع الفيروس، ومدى تأثير التزام الشباب في انحسار الجائحة.

وأكدت الملا، أن هذه الحلقة تعكس النموذج المشرف الذي تقدمه دولة الإمارات برؤيتها في تمكين الشباب، وإيمانها بأنهم طاقة اليوم، وبناة الغد.

فيما أشارت إيمان سيف، إلى أن تنظيم الحلقة يأتي في إطار حرص الإدارة على تحفيز الطاقات الشبابية.

وأشار الدكتور عبد العزيز المهيري، إلى أن الصحة كانت، ولا تزال من أهم أولويات حكومتنا الرشيدة.

وقالت الدكتورة عائشة سهيل: إن الدولة اتبعت نموذجاً فريداً في التعامل مع فيروس كورونا، وتداعياته، باتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

كما أشار الدكتور الحمادي، إلى أن للشباب دوراً كبيراً في التعامل مع مثل هذه التحديات، ولا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكونها في مختلف القطاعات، ولذلك من المهم جداً الاعتماد عليهم في إيجاد حلول مبتكرة، وتحفيزهم للمشاركة بشكل إيجابي في دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشباب هم أساس العمل وأساس التطور والتنمية.