الصين تمنح الضوء الأخضر لاستخدام أول لقاح للفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة كانسينو بيولوجيكس أمس الاثنين، إن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح لكوفيد-19 طورته مع وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما. واللقاح الذي يُطلق عليه اسم (أيه.دي.5-إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون، حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وقالت كانسينو إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو/ حزيران لمدة سنة. واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية. وقالت كانسينو «يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حالياً على الاستخدام العسكري ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي»، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

وأوضحت الشركة أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحه تجارياً.

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من ناحية أخرى، حددت شركة «جلياد» للأدوية سعر علاج «ريميديسفير» لمدة خمسة أيام، بواقع 2340 دولاراً لكل مريض. إلا أن هذا هو سعر الحكومة في الولايات المتحدة، مع ارتفاع السعر الخاص بشركات التأمين الخاصة بنحو الثلث. وقالت الشركة في بيان، إن كل علاج كامل سيشمل ست قوارير، وستبلغ قيمة كل قارورة 390 دولاراً بناء على سعر الحكومة. وبالنسبة لشركات التأمين الخاصة، ستبلغ تكلفة كل قارورة 520 دولاراً.

وفي مصر، بدأت مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة في القاهرة في تجربة النسخة المصرية من هذا العقار الأمريكي على مئة مصاب، بعد أن تأخر وصول الدواء الأصلي، بحسب تصريحات رئيس لجنة مكافحة الوباء حسام حسني. وقال حسني إن «اللجنة استقرت على استخدام المنتج المصري خاصة وأن المادة الفعالة في العقار مستوردة، وهي المادة الفعالة نفسها في الدواء الأمريكي».

وأشار أنه يتم تجربة العقار على الحالات الحرجة والشديدة فقط، حيث يتم حقن الحالات لمدة عشرة أيام، ثم إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا (PCR) للتأكد من فاعلية الدواء. ومن المقرر أن تتسلم مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة المصرية خلال الأيام القادمة حوالي 1100 جرعة من دواء «ريمديسفير» الذي بدأت عدة شركات إنتاجه في مصر بعد حصولها على رخصة تصنيعه وتوزيعه من شركة «جيلياد» الأمريكية. (وكالات)