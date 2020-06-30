الإمارات تستضيف اجتماع مسؤولي رابطة دول المحيط الهندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت يوم أمس الاثنين في العاصمة أبوظبي - عبر تقنية الاتصال المرئي - أعمال الاجتماع نصف السنوي العاشر للجنة كبار المسؤولين برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، وتستضيفه دولة الإمارات على مدى ثلاثة أيام.

يتابع الاجتماع أهم الموضوعات التي طرحت ضمن اجتماعي لجنة كبار المسؤولين، ومجلس وزراء الرابطة، اللذين عقدا في أبوظبي من 5 إلى 7 نوفمبر 2019.

ويتضمن جدول الاجتماع - الذي انطلق برئاسة عبد الناصر الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، في ضوء تولي دولة الإمارات رئاسة رابطة «أيورا» للدورة 2019-2021 - بحث القضايا التشغيلية والمالية للرابطة، وإجراء مراجعة شاملة لخطط العمل المستقبلية؛ للخروج بالتوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرابطة «أيورا».

ومن المقرر أن تعتمد لجنة كبار المسؤولين القضايا التي ستناقش خلال الاجتماعات القادمة للرابطة المزمع عقدها نهاية نوفمبر.

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وتسعى الدولة - التي ستترأس اجتماعي المجلس إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم العمل المشترك؛ الهادف إلى رفع كفاءة الأمانة العامة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للدول المطلة على المحيط الهندي.

وفي إطار سعي الإمارات لتعزيز التعاون بين دول الرابطة في مواجهة جائحة «كورونا»؛ نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً استثنائياً للجنة كبار المسؤولين فيها، في 21 مايو/أيار الماضي.

وتضمن جدول الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - بحث سبل توحيد الجهود الإقليمية؛ للتصدي لمخاطر الوباء، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الدول الأعضاء، ومنطقة المحيط الهندي بشكل عام.

(وام)