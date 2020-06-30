شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء النقاش في الكونجرس الأمريكي حول إصلاح قطاع الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال السيناتور الجمهوري تيم سكوت: إن مشرعين سيحاولون هذا الأسبوع إحياء الجهود الرامية إلى سن تشريع لإصلاح الشرطة في الكونجرس؛ وذلك بعد أن تحولت خطوات معالجة سوء سلوك الشرطة بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد إلى مشاحنات حزبية.

وأضاف سكوت، وهو الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، ومقدم مشروع قانون الإصلاح الجمهوري الذي رفضه الديمقراطيون الأسبوع الماضي، إنه سيجتمع في الأيام المقبلة مع مشرعين ديمقراطيين صاغوا مشروع قانون أقره مجلس النواب الخميس الماضي.

واقترح سكوت إيجاد حل وسط فيما يتعلق بشرط للديمقراطيين لإلغاء الحصانة القانونية للشرطة كان يمثل عقبة رئيسية.

و أججت وفاة فلويد مشاعر قوية لدى الرأي العام بضرورة إجراء إصلاحات فاعلة للشرطة الأمريكية.

لكن جهود التوصل إلى اتفاق تشريعي في الكونجرس تعثرت؛ بسبب مشاحنات سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، شملت الرئيس دونالد ترامب.

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه لا يقول بشعار: «حياة السود مهمة»؛ لأنه لا يتفق مع ما يعتقد أنها رسالة سياسية تقف وراء الشعار.

وقال بنس: إنه ضد العنصرية، وإن وفاة فلويد ليست مقبولة، قبل أن يضيف: «إن كل الحيوات مهمة». وأردف في حديث إلى شبكة «سي بي اس»، إن قيادات حركة «حياة السود مهمة» تهدف الى قطع تمويل الشرطة، وهدم النصب والصروح الوطنية الأمريكية.

اعتقلت الشرطة في دنفر شخصاً أشعل حريقاً في قاعدة تمثال لجنرال فيدرالي ، كان محتجون قد أسقطوه الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة: إن نحو 75 متظاهراً تظاهروا سلمياً في وقت متاخر ليلة السبت في المدينة، قبل أن تنشق عنهم مجموعة صغيرة توجهت نحو قاعدة التمثال، الذي اشتعلت فيه النيران . وأشارت الشرطة إلى اعتقال مشتبه فيه.

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سان دييجو

أطلقت الشرطة النار على رجل أسود، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وقالت الشرطة: إن الرجل كان يحمل مسدساً وإنه حاول تصويبه على عناصرها؛ إذ كانوا يحاولون توقيفه. إلا أن الحادث أثار غضباً فورياً، وتظاهر محتجون في الشوارع، مطالبين الشرطة بالإفراج عن أشرطة الفيديو التي سجلت الحادث عبر الكاميرات المثبتة في بزة الضباط. وردت الشرطة بأنها تحتاج إلى وقت إلى حين تجميع كل التسجيلات المصورة .

بورتلاند

اعتقلت شرطة بورتلاند ثمانية أشخاص وأطلقت الرصاص لتفريق محتجين ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة على الشرطة خلال تظاهرة أمام مباني قوى إنفاذ القانون في المدينة. وأشارت الشرطة إلى أنها تدخلت بعد أن حاصر المتظاهرون المركز العدلي ووضعوا المتاريس لسد الطرقات.

اعتقال عنصريين

قالت شرطة لويسفيل بولاية كنتاكي إنها اعتقلت مطلق النار على محتجين كانوا قد تجمعوا في ميدان جيفرسون وسط المدينة ، ما تسبب في مقتل متظاهر وجرح آخر.وفي سانت لويس بولاية ميسوري، اعتقلت الشرطة زوجين من البيض وجها سلاحيهما تجاه متظاهرين كانوا متوجهين في مسيرة سلمية إلى منزل عمدة المدينة.

ميسيسيبي

صوّت مجلس النواب في ولاية ميسيسيبي بتاييد 91 نائباً ضد 23 ارسال مشروع قانون بتعديل علم الولاية الذي عمره 126 عاماً، بعد أن اعتبره المحتجون تحريضاً على العنصرية،الى مجلس شيوخ الولاية؛ لمناقشته. وقال حاكم الولاية الجمهوري تيت ريفز: إنه سيوقع على القانون إذا أجازه مجلس الشيوخ.

(أ.ب)