دبي تبتسم بالعروض والمفاجآت في صيف استثنائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



يعود موسم صيف دبي من جديد مع العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرزها مفاجآت صيف دبي واحتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم العودة إلى المدارس. تنطلق الدورة 23 من مفاجآت صيف دبي لهذا العام في الفترة من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس المقبل. وسيحظى الزوار والمقيمون بفرصة لقضاء أوقات مميزة، مع العديد من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية، فضلاً عن التجارب والأنشطة الرقمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن على أتم الاستعداد لاستقبال المقيمين والزوّار في مدينة دبي خلال موسم الصيف، مع حرصنا الكبير على تطبيق الإجراءات التي تكفل صحة وسلامة الجميع في مراكز التسوق والمتاجر في الإمارة. كانت دبي على الدوام محط أنظار المسافرين والباحثين عن التجارب الفريدة من جميع أنحاء العالم، وهو ما ستحافظ عليه هذا العام أيضاً. نحن واثقون بأن الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي وغيرها من المهرجانات والفعاليات الأخرى ستحقق نجاحاً كبيراً، وستكون مثالاً يحتذى به حول العالم في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للجميع».

وأضاف الخاجة: «على مدار سبعة أسابيع، ستكون الفعاليات المميزة بانتظار الزوار والمقيمين في مختلف أرجاء دبي، إلى جانب باقة من المفاجآت الجديدة التي ستتيح للجميع المشاركة وقضاء أجمل الأوقات. وكانت مفاجآت صيف دبي وعلى مدار 23 عاماً مثالاً على القدرة على التطور والتكيف مع مختلف الظروف، وهي الخبرة التي سنوظفها هذا العام لتقديم موسمٍ لا يقل عن سابقيه، حيث تستعرض دبي أفضل ما لديها من عروض متاجر التجزئة ووجهات التسلية والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الافتراضية المسلية، لضمان تجارب متميزة ترضي الجميع».وتعود مفاجآت صيف دبي مع عروض استثنائية وفرص كثيرة للفوز.