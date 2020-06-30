شجار بالكراسي في برلمان تايوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع شجار في برلمان تايوان، أمس الاثنين، بعدما اقتحم نواب من «الحزب التقدمي الديمقراطي» الحاكم، الحواجز التي أقامها نواب من المعارضة، احتلوا المبنى احتجاجاً على «استبداد» الحكومة.

واحتل أكثر من 20 نائباً من حزب «كومينتانج»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، مبنى البرلمان في الساعات الأولى من صباح الاثنين،

ومنعوا الدخول إلى القاعة الرئيسية بالسلاسل والكراسي، قائلين إن الحكومة تحاول فرض تشريع، وطالبوا الرئيسة تساي إينج وين بسحب ترشيح مساعدتها المقربة تشن تشو لمنصب رئيسة هيئة «كنترول يوان» الرقابية الحكومية.

وفي وقت لاحق، قام نواب من الحزب التقدمي بإنزال الحواجز وشقوا طريقهم إلى الداخل، وأحاطوا بالمنصة الرئيسية، حيث تحصن نواب «كومينتانج». ووقعت مشاجرات وتعالت أصوات الصراخ فيما كان نواب «كومينتانج» يحاولون التشبث بموقعهم.

وانسحب مشرعو الحزب في نهاية المطاف، لكنهم شجبوا استخدام نظرائهم من الحزب التقدمي للعنف. وذكر الحزب في بيان «أصبحت إدارة تساي هذا العام أشد استبداداً من ذي قبل... لم يترك عناد تساي للحزب خياراً سوى احتلال البرلمان».

وندد الحزب الحاكم ومكتب الرئاسة باحتلال النواب للبرلمان، وقال إن حزب المعارضة ينظم «مسرحية هزلية».

يذكر أن المعارك والاحتجاجات داخل مبنى البرلمان أمر مألوف في تايوان.(رويترز)