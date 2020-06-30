شكرا لقرائتكم خبر عن طلعة تجريبية تحلّق بسهم «بوينج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية في جلسة مطلع الأسبوع الإثنين على الرغم من استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة. وارتفع داو جونز نحو 200 نقطة بدعم صعود سهم «بوينج» الذي قفز 7.5% بدعم اختبارات طائرة الماكس 737. وينظر المستثمرون إلى الاختبار على أنه خطوة حاسمة في أسوأ أزمة تواجهها شركة بوينج على الإطلاق.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع تمسك المستثمرين بالآمال حيال تعاف اقتصادي سريع في القارة، لكن الأسواق الآسيوية بدت أسوأ حالا في ظل وصول إجمالي وفيات «كوفيد-19» في أنحاء العالم إلى نصف مليون شخص.

إعادة فتح الاقتصاد

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن بدأ منخفضاً، بدعم من صناع السيارات وشركات السفر والترفيه.

وتفوقت أسهم أوروبا في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من نجاح نسبي في إعادة فتح اقتصاد القارة ومقترح الاتحاد الأوروبي لصندوق تعاف اقتصادي حجمه 750 مليار يورو (841.73 مليار دولار).

وقفز سهم شركة المدفوعات الألمانية التي تحاصرها الفضائح «وايركارد» 200% بعد أن قالت الشركة إنها ستواصل أعمالها بعد إشهار الإفلاس. وقفز سهم منتج أجهزة الاستشعار النمساوي ايه.إم.إس 6.6% بعدما أوردت رويترز أن الشركة ستحصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي لصفقة استحواذها على شركة الإضاءة الألمانية «أوسرام».

الأسهم اليابانية

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أظهرت بيانات حكومية تراجع مبيعات التجزئة اليابانية 12.3% في مايو/‏ أيار مقارنة بها قبل عام. و كان متوسط توقعات السوق أن تهبط المبيعات 11.6%.

إلى ذلك، هوت الأسهم اليابانية في جلسة بداية الأسبوع، مقتفية أثر هبوط حاد في وول ستريت بعدما فرضت عدة ولايات أمريكية قيوداً على الأنشطة لكبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانحدر المؤشر نيكاي القياسي 2.3% إلى 21995.04 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ 15 يونيو /‏حزيران، وفي خسائر تصدرتها الأسهم المرتبطة بحركة الدورة الاقتصادية.

ونزل نيكاي عن مستوى دعم رئيسي عند المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يوماً، الذي كان أحدث مستوى له عند 22356 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من إبريل/‏ نيسان.

أقل مستوى في أسبوعين

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8% ليسجل 1549.22 نقطة، وهو أيضاً أقل مستوى في أسبوعين، إذ هبطت جميع مؤشرات قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين. وسجلت مؤشرات الحديد والصلب والتعدين والنقل الجوي أسوأ أداء.

وتراجعت البنوك بعد خسائر لنظيراتها في الولايات المتحدة، وفقد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف. جيه المالية 2.3% ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2%. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 2.8%.

(وكالات)