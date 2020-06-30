إعلام... اعتقال وزير خارجية السودان السابق إبرهيم الغندور

وأشار الإعلام السوداني، بحسب مصادر طلعة، إلى أن سبب اعتقال إبرهيم الغندور، وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، يأتي بسبب شبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب، وفقا لموقع "الراكوبة".
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كانت الحكومة الانتقالية في السودان أعلنت القبض على قيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المنحلين، كانت تخطط لتحركات معادية أمس الأحد.
وفي هذا الصدد، قال محمد ضياء الدين، القيادي بقوى "الحرية والتغيير" إن قيادات عسكرية موالية للنظام السابق كانت تخطط لانقلاب عسكري في البلاد مع دعوات التظاهر وتم اعتقال عدد منهم.
وأضاف القيادي بـ"قحت" في مقابلة اليوم الاثنين مع "سبوتنيك"، "كنا نتوقع أن تقوم بعض خلايا النظام السابق بإحداث فوضى وتخريب ولا نستبعد حتى حدوث اغتيالات لاحداث فتنة، وقد استعددنا لذلك بجملة من الإجراءات من بينها عملية الانتشار الأمني والعسكري لقطع الطريق على تلك المؤامرات التي تستهدف الثورة".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
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