حماس: سنحبط خطة "الضم"‎ بكل السبل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الإثنين، إنها "ستحبط بكل السبل المتاحة" خطة الضم الإسرائيلية.

جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، خلال لقاء متلفز بثته قناة الأقصى (تابعة لحماس).

وأضاف أبو مرزوق أن "القانون الدولي يكفل لشعبنا مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل، وأنه لا يمكن إخراجه من الضفة الغربية إلا بالمقاومة".

ودعا إلى "عقد اجتماع قيادي وطني للتوافق على برنامج وحدوي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته".

وطالب أبو مرزوق بـ "إعداد خطة وطنية لمواجهة الضم، على أن يشترك فيها الجميع وتضمن المواجهة الشاملة وبكل الوسائل".

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ودعا الدول العربية والإسلامية لـ"إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية".

ولفت أبو مرزوق إلى أن حماس "تجري اتصالات مع دول عربية وإسلامية لإحباط خطط الضم الإسرائيلية".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون، منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية وغزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.