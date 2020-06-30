بنصف مليون دولار.. الهلال القطري ينفذ مشاريع صحية في فلسطين

الدوحة / الخليج 365
أعلن الهلال الأحمر القطري، الإثنين، اعتماده حزمة من المشاريع الصحية الجديدة، بأكثر من نصف مليون دولار، سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، ويستفيد منها آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الجمعية القطرية، في بيان، إنها ستشتري وتحدث الأجهزة الطبية لمستشفى "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية"، بموازنة تبلغ 250 ألف دولار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد منها 8 آلاف و500 مريض سنويا.
وأضافت أنها ستمول مشروع شراء أدوية لمرضى السرطان في مستشفى "المطلع"، التي تغطي حاجة 4 آلاف مريض سنويا، بموازنة 117 ألف دولار.
وتابع البيان، أنه سيدعم قدرات نظيره الفلسطيني عبر شراء 13 جهازا طبيا لفحص العلامات الحيوية للمرضى، كما أنه سيزود مخازن ومستودعاته بالأدوية والمستهلكات الطبية، بقيمة 40 ألف دولار، لتعزيز جهوده في مواجهة كورونا بجميع المحافظات.
ووفقا للبيان، ستشتري الجمعية القطرية، سيارتا إسعاف لمركز الإسعاف والطوارئ التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وتجهزهما وتغطي تكلفة تشغيلهما لمدة 6 أشهر بقيمة تصل لـ183 ألف دولار، حيث يقدر عدد المستفيدين من خدماتها بـ4 آلاف و800 شخص شهريا.
وأشار إلى أن "الهلال الأحمر القطري نفذ 45 مشروعا في الضفة الغربية والقدس خلال العقد الماضي، استفاد منها حوالي 840 ألف فلسطيني، بموازنة إجمالية بلغت حوالي 6 ملايين دولار".
وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، وصل إجمالي إصابات كورونا حتى الإثنين، إلى 2345، بينها 8 وفيات، و621 حالة تعاف.
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