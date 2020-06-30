مجلس الأمن يدعو أطراف نزاع سد النهضة لإيجاد حل عبر الحوار

نيويورك/ محمد طارق /الخليج 365

دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الحوار فيما بينهم من أجل إيجاد حل للنزاع الخاص بسد النهضة.

جاء ذلك بحسب كلمات المشاركين في جلسة للمجلس منعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية، مع اقتراب موعد ملء السد الإثيوبي الشهر المقبل وسط رفض مصري سوداني أن يتم ذلك دون اتفاق.

في بداية الجلسة، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روز ماري ديكارلو،‎ على أهمية التزام الدول الثلاث بالحوار من أجل إيجاد حل للنزاع بينهم.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة، كيلي كرافت: "ندعو البلدان إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النية اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

فيما دعا مندوب جنوب إفريقيا، السفير، ماثيو مااتيجلا، إلى "احترام جهود الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التوصل إلى اتفاق".

وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث بشان السد، قال الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه هذا العام جنوب إفريقيا، في بيان، السبت، إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من القضايا، وهناك لجنة تعمل على حل القضايا العالقة، للوصول لاتفاق خلال أسبوعين.

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وأكد مندوب ألمانيا، السفير كريستوف هويسجن، إن المجلس "يعول على الدول الثلاث للتوصل إلى حل يوازن ما بين مصالحها".

ودعا مندوب الصين، السفير تشانغ جيون، إلى ضرورة دعم دور الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق.

بدوره، حذر مندوب فرنسا، السفير نيكولا دو ريفيير، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن هذا الشهر، من مغبة أن تقود الأزمة الحالية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق قد يفاقم الأزمة ويشعل نزاعا في المنطقة".

وأضاف "نتوقع من مجلس الأمن أن يتصرف بانتباه شديد لتجنب تصعيد التوتر واحتواء الأزمة وندعوه إلى تشجيع الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين".

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، تعثرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، قبل أن تتوجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن، بطلبين للتدخل لحل الأزمة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.