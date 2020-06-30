"يالوفا" تستعيد نشاطها السياحي بجولة للإعلاميين العرب

يالوفا/ الخليج 365

بمشاركة نحو 30 صحفيا من عدة دول عربية نظمت جمعية "بيت الإعلاميين العرب" في تركيا الإثنين جولة تعريفية إلى ولاية يالوفا شمال غربي البلاد.



الجولة تأتي مع معاودة الحركة السياحية في تركيا نشاطها بعد جائحة كورونا حيث تعد يالوفا من أوائل الولايات التي استأنفت النشاط السياحي مع اعتماد تدابير احترازية مشددة.



وشملت الجولة في يومها الأول زيارة عدد من الأماكن السياحية والطبيعية مثل "القصر السائر" و"شلالات يالوفا" وكذلك الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بها الولاية وعلى رأسها السياحة العلاجية.



كما زار الإعلاميون حديقة "آش" التي تضم أشجارا معمرة يصل عمر بعضها إلى ألف عام ومتحف "جيوفيت" وهو أكبر مركز للأبحاث الزراعية في تركيا.



وحول الهدف من الفعالية، قال أتيلا بايرا أوغلو نائب رئيس "بيت الإعلاميين العرب" إن النشاط السياحي في تركيا تأثر خلال الفترة الأخيرة بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا والهدف من الفعالية هو الإعلان عن عودة ذلك النشاط عن طريق الإعلاميين العرب وما يشاهدونه على أرض الواقع.

بدوره قال محمد عطوة صحفي لبناني مقيم في تركيا إن الفعالية مميزة وأتاحت للمشاركين فيها فرصة لقاء المسؤولين في يالوفا والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة للتعامل مع أزمة كورونا وتنشيط قطاعها السياحي في مرحلة ما بعد الجائحة.



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وأشار إلى أن الرحلة إلى يالوفا كان لها فائدتين بالنسبة له الأولى التعرف على المعالم السياحية والطبيعية المميزة في الولاية أما الثانية التعرف على زملاء عاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية العربية في تركيا.



من جهته قال محمد مدثر عبد الكريم صحفي سوداني مقيم في تركيا إن الرحلة إلى يالوفا وما شهده المشاركون من إجراءات وقائية في المعالم والمرافق السياحية التي زاروها منحهم الأمل بأن الانتصار على جائحة كورونا بات قريبا.



وتوجه بالشكر لتركيا حكومة وشعبا فإضافة إلى احتضانها الإعلاميين العرب فإنها تهتم بتسهيل عملهم وتعريفهم بالأماكن السياحية والثقافية في البلاد.

وحرص عدد من المسؤولين في الولاية على مرافقة الإعلاميين المشاركين في الجولة بمختلف الفعاليات والترحيب بهم.

ويمثل الإعلاميون المشاركون في الفعالية التي تستمر ليومين عدداً من القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية العربية العاملة في تركيا.

وجمعية بيت الإعلاميين العرب، تأسست عام 2016، وتهدف إلى مد جسر بين الإعلاميين العرب والأتراك، لحل مشاكل الصحفيين، ودعمهم من أجل ارتقائهم المهني، عبر نشاطات توفر فرص التلاقي الثقافي والإعلامي العربي التركي وتتخذ الجمعية من إسطنبول مقرا لها.

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